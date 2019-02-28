Yeniden Refah Partisi’nden Akit’e ziyaret

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Milli Görüş’ün efsanevi lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın mahdumu Dr. Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul İl yöneticileri, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Koçer’in önderliğinde gerçekleşen ziyarette, İl Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de vardı. Hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, güncel meseleler ele alınırken, birçok konuda da fikir alışverişi yapıldı. Ziyaret akabinde, “Erbakan Hocamızı Anmak ve Anlamak” isimli konferansın davetiyesini Karahasanoğlu’na takdim eden Koçer, samimi ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esenlikler diledi.