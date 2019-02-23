Yeniden Refah Partisi’nden Akit’e ziyaret Yeniden Refah Partisi’nin Başakşehir ilçe yöneticileri Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına ziyarette bulundu.

Sebahattin Ayan İstanbul Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası, Yeniden Refah Partisi’nin Başakşehir ilçe yöneticilerini ağırladı. İlçe Başkanı Kadir Karaca’nın önderliğindeki heyette başkan yardımcısı Ahmet Tutuş, Osman Beyhan ve İlhami Balcı da yer aldı. Ev sahipliğini İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Karaca, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu da, Karaca’nın şahsında heyete teşekkürlerini sundu.



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