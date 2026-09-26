Uzun yol şoförünün güvercin sevdası: Sıra dışı olay... 6 güvercininin toplam değeri 700 bin TL

Kuşların bakımını eşine kendisinin öğrettiğini anlatan Gültekin, zamanla eşinin kendisinden daha iyi ilgilendiğini belirterek, "Uzun yola giderken kuşların bakımıyla sağ olsun eşim çok ilgilenir, öğrettim ona da. Benden daha iyi ilgileniyor diyebilirim. Gerektiği zaman kuşlar bakmadı mı küçük yavrulara, kışın kaloriferin üstünde besleyip büyüttüğü olmuştur yani. Eşimin desteği var sağ olsun Allah razı olsun. Tabii ki onun desteği de fazla. O olmasa zaten bırakıp gidemem bunları. Uzun yola çıkamam" diye konuştu. Gültekin, beslediği güvercinlerin Şebap cinsi ve "kürenk" renginde olduğunu ifade ederek, "Değer olarak da 600-700 bin civarında, o miktarda para ederler. Bunlar da uçuşuna göre değişir. Altı adet kuşumun değeri de 600-700 bin civarında para eder" dedi.