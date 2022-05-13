Yeniden Refah Partisi'nde 'üye' patlaması! En çok arttıran parti oldu

Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını bugün açıkladı. Buna göre kuruluşundan bu yana sürekli yükselişe geçen Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı resmi rakamlara göre 215.001 olarak açıklandı.

Cumhur İttifakı başta olmak üzere Millet İttifakını ve tüm siyasi partileri geride bırakan Yeniden Refah Partisi, bir ay boyunca üye sayısını 12 bin 412 artırarak en çok üye gerçekleştiren 1. siyasi parti oldu.

Öte yandan yeni teşkilatlanmış bir parti olmasına rağmen halktan teveccüh gördüklerini belirten Fatih Erbakan, yeni üye sayılarıyla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin üye sayının 350-400 bini geçtiğini ifade etmişti.

Teşekkür mesajı

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesaplarından vatandaşların teveccühünden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!

Yargıtay’ın Mayıs ayı güncellemesi ile partimiz 1 ay içerisinde ‘en fazla üye girişi’ yapılan siyasi parti oldu!

"Oy oranımız yüzde 10'un üzerinde"

Geçtiğimiz günlerde baraj sorununun olmadıklarını ifade eden Fatih Erbakan, son seçim anketinde yüzde 10,5 oy aldığını açıklamıştı.

Erbakan şu ifadelerde bulunmuştu:

Türkiye geneli 69 ilde geniş kapsamlı bir anket yaptık. Kararsızlar dağıtıldıktan oy oranımız yüzde 10,5 çıktı. Dolayısıyla bizim baraj problemimiz yok. Biz bunu görüyoruz. Bir baraj problemimiz olmayacak. Yüzde 7 barajı bizi ilgilendirmeyecek. Bunu resmi olarak üye sayımız ile bunu göstermek istiyoruz. Buna ağırlık vermeye başladık. Şu anda 350 bin üyemiz var. Bizden yıllar önce kurulmuş partiler daha 350-400 bini yeni geçtiler. Biz bu sayımızı 500 bin yaparsak bizim baraj problemimizin olmadığını kamuoyunu göstermenin gayretini yaşıyoruz.