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Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa kararı!

Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetimi topluca istifa kararı aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:57

Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı topluca istifa kararı aldı.

Fatih Erbakan'ın Genel Başkan olduğu Yeniden Refah Partisi'nde Ortahisar İlçe Başkanlığı, bir basın açıklamasıyla istifa etti. Parti üyeleri, sadece görevlerinden istifa ettiklerini ve hizmete devam edeceklerini belirtti.

İstifa açıklamasında, "İl başkanının ve bazı il yöneticileri Milli Görüş davasını ileri götürememiş, teşkilatları kucaklayamamıştır. Misyon ve vizyon olarak yetersiz kalmışlardır. Yapıcı eleştirilerimiz kabul görmemiş, hiçbir konuda istişare edilmemisi bizi üzmüştür. 47 yönetim kurulu üyesi, bazı il yöneticileri ve 22 mahalle teşkilatımız olarak görevlerimizi bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:57
  1. Trabzon
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Yeniden Refah Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı

YORUM YAZ

  • KaraKara14 dk önce
    Bu parti başarılı olacak eminim.Tayyip beyden sonra sağcı lider birtek erbakan beyefendidir.
  • MülayimMülayim15 dk önce
    Allah Fatih ERBAKAN'ın yardımcısı olsun.

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