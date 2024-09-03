  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere'nin hamlesi İsrail'i çıldırttı! İsrail'den ilk tepki geldi!

İngilizler haritalara çizip 'burada petrol var' demişti! O ilimizde petrol aramak için resmen izin istediler

Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş, 1 Ekim'i işaret etti

Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 248’e yükseldi

E-Devlet'e bir yenilik daha: KOLAS sistemi başladı! Tüm bankalar artık bir arada

Hüseyin Çevik, kayıp Narin Güran'ı bulmak için formülü verdi: Bulmak için bunu yapın, mesele ciddi

Hiç olmayacak şey oluyor! Azerbaycan tarafı duyurdu: Türkiye o ülkeye SİHA satacak

Küfürbaz Dilruba'nın cezası belli oldu!

Altaylı’dan şimdi de çocuk yalanı ‘Atma Ziya' gitti 'Atma Fatih' geldi

Emeklilere kötü haber! Bunu yapmayanların emekli maaşından kesinti olacak
Aktüel Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...
Aktüel

Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:15:00 -
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti! Şok gelişme: Şanlıurfa'da YRP şoku...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinin ardından Konya Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve altı meclis üyesi partiden istifa etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan sonra Yeniden Refah Partisi'nde bir istifa haberi de Konya'nın Yalıhüyük ilçesinden geldi. Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve altı meclis üyesi partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz ile birlikte altı meclis üyesi partiden istifa etti.

Yılmaz istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23