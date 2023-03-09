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Gündem Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu
Gündem

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Yeniden Refah Partisi Bartın Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 13:17:00 -
Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Bartın’da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz’ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yılmaz’ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz’ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
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