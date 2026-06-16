Havalar ısındı acı haberler sıklaştı! İki kardeşin deniz keyfi faciaya döndü
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten 17 yaşındaki Ali S. hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla artan boğulma haberlerine bir yenisi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eklendi. Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki halk plajından serinlemek için denize giren Ali S. (17) ve kardeşi T.S. (14) yüzerek kıyıdan uzaklaştı.
Bir süre sonra iki kardeşin boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ali S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan T.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ali S'nin cenazesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.