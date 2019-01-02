Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Milli Görüş lideri ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi'nden ayrılıp Yeniden Refah Partisi'ni geçtiğimiz aylarda kurmuştu. Teşkilat yapılanmasına devam eden Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlere girip girmeyeceği merak ediliyor. Peki Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden refah partisi yerel seçimlere katılacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

AK Parti

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti

DSP

HDP

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

MHP

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ediyor. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında Yeniden Refah Partisi yer almadı.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşmuştu. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer almıştı.