0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılacak mı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Milli Görüş lideri ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi'nden ayrılıp Yeniden Refah Partisi'ni geçtiğimiz aylarda kurmuştu. Teşkilat yapılanmasına devam eden Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlere girip girmeyeceği merak ediliyor. YSK, 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partileri son dakika açıkladı. Peki Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden refah partisi yerel seçimlere katılacak mı?

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere katılacak mı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Milli Görüş lideri ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi'nden ayrılıp Yeniden Refah Partisi'ni geçtiğimiz aylarda kurmuştu. Teşkilat yapılanmasına devam eden Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlere girip girmeyeceği merak ediliyor. Peki Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden refah partisi yerel seçimlere katılacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle: 

AK Parti 

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti

DSP

HDP

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

MHP

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi 

Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ediyor. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında Yeniden Refah Partisi yer almadı.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşmuştu. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer almıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
  1. Yeniden refah partisi yerel seçimlere katılacak mı
  2. fatih erbakan partisi seçimlere girecek mi
  3. 2019 yerel seçim YRP seçimlere girecek mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki sağlık hizmetlerinin "aksayabileceği" uyarısı
    1. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin..
    2. Faranjit nedir?
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş..
    5. Deri mobilya bakım ister
    6. Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay..
    7. Fenerbahçe Volkan Demirel kararını..
    8. Boğaz tahrişine pratik çözümler
    9. Ersun Yanal: Hep birlikte başaracağız
    10. Son iki ay! Türk futbolunun iki köklü..
    11. Körfez'in tarihinde bir ilk: O ülke..
    12. Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu..
    13. Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’
    14. O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize..
    15. Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız..
    16. ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi..
    17. Üniversitede silah sesleri!..
    18. Ayağına olta ipi dolanan ördeği..
    19. ABD'li komutanlar Marmaris'te..
    20. Masallar çocuk için çok önemli
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün