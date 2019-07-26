Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi ile pek çok ilde “ÖnceAile” çalıştayları düzenleyen Türkiye Aile Meclisi’nin, İstanbul Pendik’te düzenlediği ortaklaşa basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nin iptali istendi. Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan, Pendik İlçe Başkanı Fahrettin Karakurt, Hak-İş Kurucu Başkanı Mustafa Taşçı ve Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik’in de katıldığı basın toplantısının ardından ıslak imza kampanyası başlatıldı.

“İstanbul Sözleşmesi, aile yapımıza yönelik bir darbe girişimidir”

Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fahrettin Karakurt’un okuduğu basın açıklamasında, zinanın suç olmaktan çıkarılmasıyla bir yozlaşma sürecinin başladığına dikkat çekilerek, şu ifadelerle sözleşmenin iptali istendi:

“Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: ‘Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin, gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin, işte bu imanın en zayıf halidir.’ . Hadis-i Şerif'i gereği ‘İstanbul Sözleşmesi’nin derhal iptal edilmesi talebi ile burada toplanmış bulunuyoruz. Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmaları, dizi filmler, reklamlar ve animasyonlar ile desteklenmiş, İstanbul Sözleşmesi ile de zirve noktasına ulaşmıştır. Nasıl ki; 15 Temmuz da yapılmak istenen, hain ve kahpe bir darbe girişimiyse; İstanbul Sözleşmesi de, aile yapımıza yönelik bir darbe girişimidir. Nasıl ki; 15 Temmuz hain ve kahpe darbe girişimi, milletimizin cesareti ve feraseti ile püskürtüldüyse, İstanbul Sözleşmesi de Pendik’ten başlatılan kıvılcımla tüm Türkiye sathına yayılacak ve İnşallah iptal edilecektir.”

“İstanbul Sözleşmesi, toplumun temel değerlerini derinden sarsacak maddeler içermektedir!”

Aileyi hedef alması sebebiyle, birçok yazar da dahil olmak üzere halkın çoğunun tepki gösterdiği İstanbul Sözleşmesi’nin toplumun temel değerlerini derinden sarsacak maddeler içerdiğine değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kısa adı ‘İstanbul Sözleşmesi’ olan metnin uzun ismi, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme toplumumuzun temel değerlerini derinden sarsacak maddeler içermektedir. Sözleşmenin başlığında, kadın ya da erkek haklarından değil, toplumsal cinsiyet haklarından, yani toplumdaki tüm cinsel eğilimlerin haklarından bahsedilmektedir. Kadın, erkek ve bir üçüncü cins olarak diğerlerinin hakları ve toplumdaki yerlerine vurgu yapılmaktadır. Eşitlik ilkesinden dem vurularak, eşitlik ilkesi manipüle edilerek, tüm cinsel eğilimlerin de eşit haklara sahip olması gerektiğine gizli bir vurgu yapılmaktadır.”

“Bu siyonist yıkım projesine son verilmelidir”

Pendik’te düzenlenen basın açıklamasında, “Bu vahim sözleşme birçok Hristiyan ülke de dahi kabul görmemişken; Müslümanların son kalesi olan ülkemizde maalesef imzalanmıştır.” sözlerinin devamında şu ifadeler kullanıldı:

“‘Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah(cc) lanet etsin’ hadisindeki lanetin muhatabı olmamak için, ülkemiz derhal bu sözleşmeye attığı imzayı geri çekmelidir. Aklı başında tüm sosyal bilimcilerimiz, kamuoyunu ve tüm yetkililerimizi bu gizli amaç konusunda bilgilendirmelidir. Bu gizli Siyonist yıkım projesine son verilmeli ve derhal dur denilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kabine ve diğer tüm hükümet yetkililerini, aynı zamanda tüm siyasi partileri bildirimizin konusu olan ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili önlem almaya ve işbirliği ile beraber çalışmaya davet ediyoruz.”

“Eylemlerimiz sürecek”

Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Türkiye genelinde eylemlerin süreceğini bildirdi. 2 Ağustos’ta saat 14.53’te, Türkiye genelindeki PTT şubelerinden halkı bilinçlendirmek adına mektup eylemi gerçekleştireceklerini belirten Çevik, sonuç alınana değin her hafta eylem yapmaya devam edeceklerini ve imza kampanyasını sürdüreceklerini söyledi. Çevik, 3 Ağustos’ta tüm Türkiye’de Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılacağını ve 4 Ağustos’ta da İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yürüyüş Yolu’nda bir basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. Türkiye Aile Meclisi’nin http://ailemeclisi.net/ adresinde başlattığı online imza kampanyasıyla şimdiye kadar 17 bin 790 imza toplandı.