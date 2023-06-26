Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel: Asıl kadın düşmanı bizi suçlayanlardır

Taha Emre Özdemir Ankara

Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldıktan sonra, muhalefetin “kadın ve özgürlük” düşmanı diye hedefe koyduğu Yeniden Refah Partisi, kendi logo ve adaylarıyla yarıştığı seçimlerde TBMM’ye 5 milletvekili gönderme hakkı kazandı.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, seçim sürecinde ve sonrasında partilerini hedefe koyanlara tepki gösterdi. Kendilerine kadın düşmanı diyenlerin içinde bulunduğu durumu özetleyen Yüksel, “Kadını eve kapatmıyoruz, sadece kocasına itaat etmek durumunda bırakmıyoruz deyip, iş yerlerinde bir başkalarına hizmet ettirerek patronu ne derse onu yaptırıyorlar” tespitini aktardıktan sonra, “Kadını kocasına esir yapmayacağız derken çalıştığı yerde birçok kişiye esir yapan anlayış mı kadın düşmanıdır, yoksa beraber ömür süreceği kişiye saygı, sevgi gösterip onun işlerine yardımcı olmasını isteyen mi kadın düşmanıdır?” diye sordu.

“Bu erkeklerin bir oyunudur”

Ali Yüksel, “Bunu kadına düşmanlık olarak görüp, kadını birçok insana hizmet ettirmeyi de kadına özgürlük diye görüyorlar. Aslında bu, kadınlardan daha fazla faydalanmak isteyen erkeklerin bir oyunudur” dedi.

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Yüksel, Yeniden Refah Partisi’nin kadın haklarına bakışını şöyle tanımladı: Bizim düşüncemiz kadın düşmanlığı değil kadına en büyük değeri veren bir anlayıştır. Çünkü biz elhamdulillah Müslümanız ve yüce Peygamberimiz (sav) ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ diyor.

“6284’ün ‘kadının beyanı esastır’ uygulamasına karşıyız”

Biz 6284’ün kadını şiddetten koruyan kısımlarına değil, adalete aykırı olan ‘kadının beyanı esastır’ uygulamasına karşıyız. Bu maddenin hukuka aykırı kısımlarının ayıklanmasını istiyoruz.

Bizim anlayışımız İslam anlayışıdır. Kur’an ve sünnete aykırı bir kadın değerlendirmemiz olamaz. Bağlı olduğumuz kurallar Allah yapısı bir hukuktur. Onda da Allah yarattığı kadına en büyük değeri vermiş, ve Peygamberine de (sav) biraz önce söylediğim hadisi söyletmiştir.

Eşcinselliğe karşı kesin tavır almalıyız

Muhalefetin seçimler öncesinde “yasal güvence” vaadinde bulunduğu LGBT’lilerle mücadelenin önemine de değinen Yüksel, şunları ifade etti: LGBT bir sapkınlıktır. Bu sapkınlığa hiçbir zaman Müslüman olarak inanç ve ilkelerimiz gereği anlayışla bakamayız. Eşcinselliğe karşı kesin tavır almalıyız. Bu insanları tedavi etmeliyiz.