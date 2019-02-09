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Yeniden Refah Partisi kongresi ne zaman nerede?

Türk siyasetine yeni bir parti daha girdi. Milli Görüş Lideri ve eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve II. Abdülhamid Han'ın torunlarından Kayıhan Osmanoğlu'nun da içinde yer aldığı Yeniden Refah Partisi il ve ilçelerdeki teşkilatlanma süresini tamamlıyor. Yeniden Refah Partisi ilk kongresini yapmaya hazırlanıyor. Peki Yeniden Refah Partisi kongresi ne zaman nerede?

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:41
Yeniden Refah Partisi kongresi ne zaman nerede?

Türk siyasetine yeni bir parti daha girdi. Milli Görüş Lideri ve eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve II. Abdülhamid Han'ın torunlarından Kayıhan Osmanoğlu'nun da içinde yer aldığı Yeniden Refah Partisi il ve ilçelerdeki teşkilatlanma süresini tamamlıyor. Yeniden Refah Partisi ilk kongresini yapmaya hazırlanıyor. Peki Yeniden Refah Partisi kongresi ne zaman nerede?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada, partisinin teşkilatlanma ve kongre sürecine ilişkin bilgi verdi. Partisinin yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ilkelerini hedef edindiğini aktaran Erbakan, bu hedeflerin sadece millet için değil İslam alemi ve bütün insanlık için önem taşıdığını belirtti.

Erbakan, teşkilatlanma sürecine devam edildiğini aktararak, "Biz, iki ay gibi çok kısa bir sürede 46 il ve 200'e yakın ilçede teşkilatlanmamızı gerçekleştirdik. İlçelere her gün yenileri ekleniyor." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi’nin kongresi ne zaman?

Fatih Erbakan, partinin Genel Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 14, Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) ise 28 kişinin yer aldığını vurgulayarak, "Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu tarihe kadar bütün illerimizde il kongrelerimizi ve eğer yetiştirebilirsek bütün ilçelerimizde ilçe kongrelerimizi yaparak, nisan ayı sonunda büyük kongremizi Ankara'nın en büyük salonunda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak." şeklinde konuştu. 

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:41
  1. Ankara
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