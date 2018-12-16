Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında farklılıkları zenginlik kabul ederek koruyacağız. Farklı kimliklerin barış içinde bir arada yaşatılmasını sağlayacağız." dedi.

Erbakan, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, milli görüşün ortaya koyduğu "yaşanabilir bir Türkiye", "yeniden büyük Türkiye" ve "yeni bir dünya için Türkiye" olmak üzere üç temel hedef bulunduğunu belirtti.

Bu üç temel hedef bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakıldığında, son 16 senedir iktidarda bulunan iradenin inanç özgürlüğünün sağlanması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, altyapı ve üstyapı hizmetleri, ihtiyaç sahibi olanlara sosyal yardım yapılması, yeni hastanelerin inşa edilmesi gibi son derece önemli hizmetler hayata geçirdiğini ifade eden Erbakan, "Bunların hepsini takdir ve tebrik ediyoruz. Bizler bu ülke için kim taş taş üstüne koyarsa hakkını teslim eder ve tebrik ederiz." diye konuştu.

"Her şeyden önce yaşanabilir bir Türkiye..."

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bütün bu hizmetlerin yapılmış olması ne kadar faydalı olsa da takdire şayan olsa da milli görüşün tam manasıyla uygulandığı anlamına gelmiş midir? Milli görüşün bütün hedeflerine tam manasıyla ulaşıldığı anlamına gelmiş midir? Şunu özellikle belirtmek isterim ki milli görüş sadece inanç özgürlüğü, sadece imam hatip, Kuran kursu ve başörtüsünden ibaret değildir. Milli görüş, sadece altyapı üstyapı hizmetlerinden, belediyecilik hizmetlerinden ibaret değildir. Milli görüş her şeyden önce yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması demektir."

"Türkiye'de adaletin tam manasıyla tesis edilmesi gerek"

Geniş halk kitlelerinin, dar gelirli kesimin ekonomik sıkıntı yaşadığını savunan Erbakan, "Yaşanabilir bir Türkiye, sadece inanç özgürlüğünün sağlanmasıyla, sadece dindar insanların devlet kademelerinde görev almasıyla kurulmuş olmaz. Dar gelirlilerin, fakir fukaranın geniş halk kitlelerinin refah düzeyini artırmazsanız yaşanabilir bir Türkiye'yi tesis etmiş olmazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi alanında yapacakları çalışmaları anlatan Erbakan, geçim sıkıntısı çekenlerin derdine derman olabilmek için üretim, istihdam, ihracat, adaletli bir gelir dağılımı, adil bir vergi sistemi gerektiğini söyledi.

Yaşanabilir bir Türkiye'de adaletin de tam manasıyla tesis edilmesi gerektiğini, bunun için önce ahlak ve maneviyat anlayışını adalet mekanizmasında hakim kılacaklarını ifade eden Erbakan, tarafsızlık, denetlenebilirlik, adil yönetim anlayışının öncelikleri olacağını kaydetti.

Erbakan, Yeniden Refah iktidarında kamuda işe alımlarda ve görevlendirmelerde, ehliyet, liyakat ve adalet kriterlerinin geçerli olacağını belirtti.

"Yeniden Refah Partimiz, siyonizm mikrobunun tek ilacıdır"

Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında farklılıkları zenginlik kabul ederek koruyacağız. Farklı kimliklerin barış içinde bir arada yaşatılmasını sağlayacağız. Devletin millet için var olduğu prensibi geçerli olacak, gardiyan devlet anlayışı yerine garson devlet anlayışı hakim kılınacak." diye konuştu.

Siyonizm tehlikesinin milletin ve Türkiye'nin beka sorununun asıl sebebi ve gerekçesi olduğuna işaret eden Erbakan, iktidarlarında dış politikalarının belirlenmesinde, insanların çektiği maddi, manevi sıkıntıların ve hastalıkların sebebi olan dünya siyonizmi tehlikesinin ana unsur olarak yer alacağını aktardı. Erbakan, "Bunu gerçekleştirmezseniz insanlığın çektiği sıkıntılara çare olamazsınız, İslam alemi üzerinde oynanan kanlı oyunları engelleyemezsiniz." dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partimiz, insanlığın çektiği bütün maddi ve manevi sıkıntıların müsebbibi olan siyonizm mikrobunun tek ilacı ve antibiyotiğidir. Yeniden Refah Partimiz, yaşanabilir bir Türkiye'dir, yeniden büyük Türkiye'dir, yeni bir dünyanın teminatıdır. Partimiz, milletimizin gösterdiği büyük ilgi ve teveccühe cevap verebilecek düzeydeki programı ve projeleriyle, çözüm önerileriyle tertemiz, şaibesiz, samimi enerji dolu kadrolarıyla köklü geçmişinden gelen, 50 senelik milli görüş geleneğinden gelen tecrübesiyle Türkiye'nin dertlerinin çaresi, yeni vizyonu ve iktidar partisi olmaya aday partidir."

Konuşmasının ardından Fatih Erbakan, 13 il başkanına görev ve yetki belgelerini takdim etti.