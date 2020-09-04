  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:
Aktüel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:

"Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu olamaz" - "Yunan makamlarının AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef göstermelerini sert bir şekilde kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:52:00 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Faith Erbakan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkından taviz vermesinin söz konusu dahi olmadığını belirtti.

Erbakan, yazılı açıklamasında, milli meselelerde her zaman devletin ve hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

Batılı devletlerin Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ı maşa olarak kullanmasının, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planının bir parçası olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Türkiye olarak Yunanistan'ın oldubittilerine geçit vermemiz, Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz." ifadelerini kullandı.

- "Yunan makamlarının AA çalışanlarını hedef göstermelerini kınıyoruz"

Yunanistan'ın Meis Adası'nda hukuksuz ve hadsiz bir şekilde uluslararası hukuk ve anlaşmaları çiğneyerek asker konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erbakan, "Yunan makamlarının AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef göstermelerini sert bir şekilde kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve AB ülkelerinin kayıtsız şartsız Yunanistan'ın yanında yer almalarının Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji güvenliği bakımından Doğu Akdeniz'de hakkı olan enerji kaynaklarına sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de oldubittiye getirilmeye çalışılan hiçbir haksız ve dayatmacı politikaya prim vermeyerek Türkiye'nin milli menfaatlerini öncelemelidir."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar
Dünya

Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar

Provokasyonda sınır tanımayan Yunan basını Türkiye’nin yayınladığı ikinci NAVTEX’i Rusların yapacağı tatbikata bağladı. Ayrıca basın, Türk o..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı