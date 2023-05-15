Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere girdi. Bu seçimler Yeniden Refah'ın kendi logosu ile girdiği ilk seçimler olması açısında oldukça önemliydi ve ciddi bir başarı elde ettiler.

5 milletvekili çıkardı

Genel toplamda 2,84 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı.

40 yıllık Saadet Partisi'ne fark attı

Fatih Erbakan kendi logosuyla girdiği ilk seçimde 40 yıllık Saadet Partisi'nden yüksek oy aldı. Böylece Fatih Erbakan Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasına doğru yaptığı açıklamalarda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Milli görüş 21 yıl sonra Meclis'te"

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Fatih Erbakan yaptığı açıklamada "Bugün millet olarak oylarımızı kullandık ve çok önemli bir vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek bir katılım oranı ile seçimlerini gerçekleştiren aziz milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. 21 sene aradan sonra Milli görüşü Meclis'e taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimizi arz ediyorum. İstanbul'da, Kocaeli'nde ve Konya'ya milletvekillerimizi çıkaran milletimize teşekkür ediyorum. Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te." ifadelerini kullandı.