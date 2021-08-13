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Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür!
Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Bu insan yüzde 50 küsur oyla gelmiş ve insanlar onu seçmiş. Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür. Kendisini siyasi politikalardan eleştiririm ama makama geldiği zaman senin ona ağza alınmayacak küfürler etmeye hakkın yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 17:43:00 - 2021-08-13 17:48:58
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür!

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi gezerek vatandaşların dertlerini dinleyip rapor halinde Genel Başkanlarına ilettiklerini söyledi.

Seçimlerde Genel Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini ve tek başına seçime girmeye kararlı olduklarını vurgulayan Çolak, şöyle konuştu:

"O günkü şartlar ne öngörür değerlendireceğiz. A ve B partisi hangisi olursa yapacağımız ittifakta anlaşmaya varırsak o zaman değerlendiririz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile veya diğer partilerle bir alıp veremediğimiz yok. Sayın Genel Başkan'ımız şunu söyledi, 'Biz mevcut iktidarın doğrularını söyleyeceğiz. Destek vereceğiz. Yanında olacağız. Yanlış yaparsa nasıl doğru yapması adına yol gösterici politika izleyeceğiz.' İkincisi artık insanlar bıktı. Afet olmuş ana muhalefet, 'Afetin öncülüğünü iktidar parti hazırladı.' diyor. Afet bu, gelir. Allah aşkına yapmayın. Meclis kürsüsüne oturup hava atmak çok güzel. Yok efendim bu afetin sorumlusu iktidar partidir. Bu kadar mı basit? Siz yardımcı olun. Allah aşkına yangın çıktı diye yangından oy çıkarmayın."

"Böyle muhalefet olmaz"

Ülkede sel, orman yangını gibi afetlerin yaşandığını, büyük zararların meydana geldiğini, insanların hayatını kaybettiğini ifade eden Çolak, şunları söyledi:

"Çalışmalar devam ederken 'Burada suçlu iktidar partisidir.' diyorlar. Ne kadar güzel. Bu kadar basit mi bu politikalar? İktidar parti ister mi afetler olsun? Afetlere neden hazırlıksız yakalandık, neden böyle oldu, biraz daha iyi olamaz mıydı? Bunu söyleyebiliriz. Böyle yapıcı konuşalım. Bu insanlar mağdur. Ormanlar yandı, sel oldu depremler oldu öyle kolay değil bu işler. Tamam yetersiz olabilir. Yetersizliği eleştirelim. El ele verelim. Ben beklerdim ana muhalefet partisinden arkadaşlar 'İktidarın yanındayız bize ne düşüyor? Belediyelerle el ele verelim. Sizlerle afet bölgesine gidelim gün kara gün.' desinler. Böyle muhalefet olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak kelimeler söyleniyor. Beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Bu insan yüzde 50 küsur oyla gelmiş ve insanlar onu seçmiş. Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür. Ben kendisini siyasi politikalardan eleştiririm ama makama geldiği zaman senin ona ağza alınmayacak küfürler etmeye hakkın yok."



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Yorumlar

K maraş

Bari AK partiye katılında bir faydanız olsun
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Maraşlı

Chpkk.si ip.sizler,k.mol.lar her ne ise bebejan ve davit.ogluna ne demeli
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