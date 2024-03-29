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Siyaset Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 18:37:00 - 2024-03-29 19:40:56
Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cübbeli Ahmet Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na hedef gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca Müslümanların oy kullanmasına ilişkin uyarılarda bulunduğu son sohbetinde, kazanamayacağı kesin olmakla birlikte ona atılacak oylarla CHP’ye kazandırma ihtimali bulunan isimleri tercih etmenin” dinen büyük vebal olduğunu söyledi.

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklaması Yeniden Refahlıları rahatsız etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cübbeli hmet Hoca'yı Diyanet'e hedef gösterdi.

Bekin, "Yeniden Refah Partisi'nin gücünü kırabilmek adına çeşit çeşit yöntemlere başvurulması ve en son gelinen noktada kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde fetva makamı olarak görenlerin açıklamaları gelinen vahim durumun göstergesi niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi'ne verilecek oyları fetva konusu yapan ve bu konuda fikir ihdas edenler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı makamının nasıl bir tavır alacağı doğrusu merak konusudur." dedi.

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