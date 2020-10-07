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Aktüel Yeniden Refah Partisi: "Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır"
Aktüel

Yeniden Refah Partisi: "Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:22:48 -
Yeniden Refah Partisi: "Ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır"

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik AGİT Minsk Grubu'nun ateşkes çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Partinin Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Minsk Grubu eş başkanları adına yayınlanan ortak deklarasyonda Dağlık Karabağ'da acil ve koşulsuz ateşkes istenilmesinin tamamen Ermenistan'ı korumaya ve kollamaya yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Bu koşulsuz ateşkes çağrısının, Azerbaycan Türkü'nü masabaşı oyunlarıyla toprak tavizi verme konusunda zorlamaya yönelik sinsi bir gelişme olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan, Dağlık Karabağ ve Laçin, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayil, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi önemli yerleşim bölgelerini hala işgal altında tutarken koşulsuz ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır. Bugün Dağlık Karabağ gerçeğine tarihsel olgu çerçevesinden bakmak ve çözüm ortaya koymak yerine, söz konusu üç ülkede ciddi anlamda bir güce sahip olan Ermeni lobisinin retorik söylemleriyle özdeşleştirilmiş politikalar devşirmek, sorunun daha da ağırlaşmasına ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir."

Açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan'a müzakere teklifinde bulunurken kullandığı ifadelerin siyasi manevra niteliğinde olduğu belirtilerek, Azerbaycan'ın haklı davasının desteklenebilmesi açısından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dayanışmanın masabaşına taşınması gerektiği vurgulandı.

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