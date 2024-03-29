Yeniden Refah Kurucularından Mahmud Altunsoy'dan Akit TV'de kritik açıklamalar

Yeniden Refah Kurucularından Enerji İşçileri Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mahmud Altunsoy Akit TV'de Ters Kutuplar programında açıklamalarda bulunuyor.

Altunsoy'un açıklamaları şöyle:

Yeniden Refah Partisi kapandıktan sonra Saadet Partisi'ne kadar geldi. Bazı şer gruplara katılan SP milli görüş çizgisinden ayrıldı. Baktık Milli Görüş'ün temsil edildi bir parti lazım. Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Geçen seçimlerde Genel Başkan'a gittim. Biz bu seçimlerde ya hiç kimseyle beraber olmayacağız ya da mevcut hükümete destek vereciğiz. Benim gibi fikir verenler Cumhur İttifakı'na YRP'yi yönlendirenler tasfiye edildi. Suat Kılıç'ı Bayram Sakartepe'nin yerine getirdiler. Partimizden ayrılanlarla parti kursak belki iki üç parti bile çıkar. Çünkü ahde vefa yok. Ben Fatih Erbakan'ı dört kez aradım dönüş bile yapmadı.

Bir insanı sevmek zorunda değilsiniz ama herkes birbirine saygı duymak zorunda. Ben Allah rızası için siyaset yaptım.

3-4 yıl önce Akti TV'ye katıldığımda hükümeti eleştiren açıklamalarda bulundum. Ahlak ve mana üzerine siyaset yok.

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Allah rahmet eylesin Erbakan Hocamız, ahde vefayı bilen biriydi. Fatih Erbakan'ın etrafında duvar ören birileri var. Ne olursan ol gel dersen böyle olur. Teşkilatlardaki insanları seçip atarken cüzdandaki paraya değil geçmişine dürüstlüğüne bakılmalı, Suat Kılıç denenmiş bir isim daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak isteyen YRP'ye geliyor. Konuşulacak çok şeyler var.

Doğan Aydol hocamızı ben severim. CHP ve İmamoğlu'nu öven söylemleri oldu. Ömrünü Erbakan hocamıza vakfeden bir insan. Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmemiz lazım diye disipline sevk edildi. Partinin yapısını siz buradan anlayın. Yönetim konusunda büyük sıkıntı var. YRP'de ne yazık ki Milli Görüş değerlerine göre ilerlenmedi. O yüzden bu kadar çok kişi ayrılıyor. İnsanlar eleştiriyorlar beni konuştuğum için lan niye konuşmayacağım emek sarf ettiğim yerde. Şimdi geldiğimiz yerde kaybettirme üzerine siyaset yapılıyor. Bu bize bir şey kazandırmaz. Bugün Milli Görüş hakim, hatalar var evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşını istese 20 bin yapar ama seçimden sonra vergiler zirve yapar. Bir emeklinin devlete yükü yüz yıl. Akıllı ve mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Kaybettirme siyaseti bize bir şey kazandırmaz.

YRP'nin arkasında ciddi bir para kaynağı var. Arkasında kim var! İYİ Parti'nin bir dönem masraflarını kim karşılıyorsa o karşılıyor. Bugün seçim yatırımının değeri 12 milyon dolar. İstanbul'da en çok YRP'nin reklamları var. Buğra Kavuncu bilemem dedi. İmamoğlu geçen dönemde partileri kullandı.

İmamoğlu bugün bu partilere dağıttığı bu paraları belediye çalışanlarına dağıtsa zaten kazanırdı. Ancak kendisi taşeron seviyor.