Yeniden kullanılabilir maske geliştirildi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, yeniden kullanılabilir yeni bir protip maske geliştirdiklerini duyurdu.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdikleri 'iMASC' isimli yeniden kullanılabilir protip maskeyi duyurdu. Yapılan açıklamada yeni maskenin, N95 maskeler ile hemen hemen aynı oranda koruma sağlayacağı belirtildi.
Araştırmacılar, 'iMASC' isimli yeni maskenin ağzı kaplayan çift filtrelerin her kullanımdan sonra değiştirilebileceğini belirterek çeşitli testlere tabi tutulduğunu ve sağlık çalışanlarından tam not aldıklarını söyledi.
Söz konusu çalışma, dünyaca ünlü tıp dergisi British Medical Journal Open'da yayınlandı.