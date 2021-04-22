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Dünya Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler
Dünya

Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler

İngiltere bilim için 5 bin sterlin yani yaklaşık 57 bin Türk lirası karşılığında yeniden koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:46:00 -

İngiltere koronavirüsle ilgili bilimsel bir çalışma için tekrar koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor.

Oxfordlu araştırmacıların yürüteceği çalışmayla yeniden hasta olmayı engelleyen antikor seviyesi belirlenecek.

57 bin Türk lirası ödenecek

Elde edilecek sonuçlar yeni ve etkili aşıların tasarlanmasını sağlayacak. Çalışma 12 ay sürecek. Gönüllülere ise yeniden virüse yakalanma karşılığında 5 bin sterlin yani yaklaşık 57 bin Türk lirası ödenecek.

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