Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler

İngiltere koronavirüsle ilgili bilimsel bir çalışma için tekrar koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor.

Oxfordlu araştırmacıların yürüteceği çalışmayla yeniden hasta olmayı engelleyen antikor seviyesi belirlenecek.

57 bin Türk lirası ödenecek

Elde edilecek sonuçlar yeni ve etkili aşıların tasarlanmasını sağlayacak. Çalışma 12 ay sürecek. Gönüllülere ise yeniden virüse yakalanma karşılığında 5 bin sterlin yani yaklaşık 57 bin Türk lirası ödenecek.