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Yeniden değerleme oranı yüzde 23,73

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:06
Yeniden değerleme oranı yüzde 23,73

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı)Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:06
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı)
  2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  3. Resmi Gazete

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