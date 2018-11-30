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Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi

30 Kasım 2018 Cuma 00:38
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 00:38
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. yeniden değerleme oranı

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