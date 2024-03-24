Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne kaç kişi katıldı? Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un vaatlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li İBB yönetiminin 5 yıllık süreçteki rezilliklerini eleştirdi.

Mitinge İstanbul halkının geniş katılım göstermesi dikkat çekti. Ramazan ayına rağmen yüz binlerce vatandaş miting alanını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılım sayısını açıkladı.

Erdoğan, “Şu anda diğer genel başkanlar evlerinde ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. İstanbul olunca konu bu yatırım listesi o kadar uzun ki tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi.” dedi.