Yeniden Büyük İstanbul mitingi başladı! Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi için yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’nı doldurdu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum’un açıklamalarının satırbaşları:

Bu ne güzel meydan, bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan. Biz sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizim yol arkadaşımızsınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Aziz İstanbullular, bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan, kalbi İstanbul için çarpan hemşerilerimi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.



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İşte İstanbul burada, liderimiz Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen gelsin bu meydana varsın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada kararlı duruşu var, burada yeniden İstanbul var.

31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bayram günü olacak. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. Ey İstanbul, güzel İstanbul sen peygamber efendimizin müjdelediği şehirsin. Sen yiğitlerin, delikanlıların yurdusun. Binlerce şehidin yatar senin. Sen Atatürk'ün hayali, sen rahmetli Erbakan hocamızın göz nuru, sen başbuğ Türkeş'in gururu, sen Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşkı, sen Erdoğan'ın duasısın.

Düşlerin şehri İstanbul... İstanbul Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sinan'dır, Selim'dir. İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize liderimizi, bize cumhurbaşkanımızı, bize Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular işte biz böylesine bir İstanbul'da, bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Ancak samimi hayaller, gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul.

Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler en büyüğünü yaptılar. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeği ile oynadılar.

Verdikleri vaatleri bile hatırlamadılar, bu milleti kandırdılar. Biz onların savurduğu paraları İstanbul projelerine kullanacağız. Onların kariyeri için kullandığı kaynakları İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.

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