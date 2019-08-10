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"Yeniden Asya vizyonuyla ASEAN bölgesi yakından tanınacak"

Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay:- "Türkiye'nin Asya'ya verdiği önem ve duyurulan 'Yeniden Asya' vizyonuyla ASEAN bölgesi daha da yakından tanınacak"- "Laos'un nüfusu 7 milyon ama 4 milyon turist çekiyor. Denize kıyısı yok ancak turizm potansiyeli var"- "Geçen yıl ticaret hacmi bir buçuk milyon dolar civarında lehimizeydi. ASEAN ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz aleyhimizedir"- "Laos'ta FETÖ'nün ikisi küçük, üç okulu var. Başkentte ilkokuldan lise düzeyine bir okul ve ilkokul, ülkenin güneyinde de bir ilkokul mevcut, bu okullarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. FETÖ ile mücadelede gerekli adımları atıyoruz"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
"Yeniden Asya vizyonuyla ASEAN bölgesi yakından tanınacak"

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğine (ASEAN) üye on ülkede de Türkiye'nin büyükelçiliğinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin Asya'ya verdiği önem ve duyurulan 'Yeniden Asya' vizyonuyla ASEAN bölgesi daha da yakından tanınacak." dedi.

Büyükelçi Akay, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere bulunduğu başkentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Diplomatik ilişkilerin 61 yıl önce kurulduğunu ve geçen yıl ilk kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Laos'u ziyaret ettiğini anımsatan Akay, Laos'a bu ziyaretin bu seviyede bir ilk olduğunu vurguladı.

Viyentiyan Büyükelçiliğinin bir buçuk yıl önce açıldığını ve kuruluş sürecinin devam ettiğini ifade eden Akay, buranın ASEAN'a üye 10 ülke içinde açılan son temsilcilik olduğunun altını çizdi.

Akay, "Bu seneki Büyükelçiler Konferansı'nda tanıtımı yapılan Türkiye'nin Asya'ya verdiği önem ve duyurulan 'Yeniden Asya' vizyonuyla ASEAN bölgesi daha da yakından tanınacak. Karşılıklı ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Biz onları, onlar da bizi az tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ASEAN ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz aleyhimizedir"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Akay, ticaret hacminin iki yıl önce 6 milyon dolar seviyesinde seyrettiğini, geçen yıl ise bunun 15 milyon dolara çıktığını dile getirdi. Akay, bunun düşük olduğunu belirterek, "Ancak güzel bir başlangıç ve potansiyel de var. Geçen yıl ticaret hacmi bir buçuk milyon dolar civarında lehimizeydi, ASEAN ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz aleyhimizedir. Ülkemiz tarafından bunu nasıl dengeleyebileceğimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Tayland, Kamboçya, Vietnam ve Laos'a paket turlar düzenlendiğini hatırlatan Akay, nüfusuna göre Laos'a gelen turist sayısına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Laos'un nüfusu 7 milyon ama 4 milyon turist çekiyor. Denize kıyısı yok ancak turizm potansiyeli var. Teyide muhtaç rakamlara göre, yılda 700-800 civarında vatandaşımız Laos'u ziyaret ediyor. Ülkenin eski başkenti olup UNESCO Miras Listesi'ndeki Luang Prabang'a gidiyorlar. Türkiye'ye giden Laoslu yılda 50 ile 100 arasında değişiyor. Doğrudan sefer olmaması ise bir dezavantaj."

İki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) kurulması kararlaştırılmasına rağmen bugüne dek toplanmadığını dile getiren Akay, "Önümüzdeki dönemlerde KEK gibi dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler gibi toplantıların düzenlenmesi söz konusu." dedi.

- "FETÖ ile mücadelede gerekli adımları atıyoruz"

İki ülke ilişkilerinde FETÖ ile mücadele konusuna değinen Akay, "Sorun değil, pürüz diyorum çünkü ilişkilerimiz hakikaten güzel." ifadesini kullandı.

Akay, FETÖ ile mücadele çalışmalarının Maarif Vakfıyla devam ettiğini, FETÖ'nün okullarının bulunduğunu belirterek, "Laos'ta FETÖ'nün ikisi küçük, üç okulu var. Başkentte ilkokuldan lise düzeyine bir okul ve ilkokul var. Ayrıca ülkenin güneyinde bir ilkokul mevcut. Bu okullarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Laos'ta Maarif Vakfıyla FETÖ ile mücadelede gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
  1. Ahmet İdem Akay
  2. ASEAN
  3. BKON
  4. BKON 2019
  5. Laos
  6. Viyentiyan

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