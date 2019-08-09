Yenice Jandarmadan Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Müftülüğüne bağlıKur’an kursu ve camilerde eğitim alan çocuklara trafik eğitim verdi.09 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Müftülüğüne bağlıKur’an kursu ve camilerde eğitim alan çocuklara trafik eğitim verdi.
Kur’an kursu öğrencilerine yönelik yapılan trafik eğitimlerinde, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıylauygulamalı ve görselli eğitim verildi. Yeşilköy, Örenköy ve Ibrıcak köylerindeverilen eğitimde, emniyet kemeri kullanımı,yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları,okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken konularınaltı çizilerek anlatıldı.
Öğrenciler merak ettikleri konuları da jandarma ekiplerine sorarak bilgi aldılar.
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