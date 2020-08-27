Yeniçağ’dan küstah karikatür! Kendisini milliyetçi muhafazakar diye takdim edenlere bakın

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Murat Alan’ın sunduğu Akit TV’de yayınlanan ‘Manşetlerin Dili’ programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündeme dair önemli konuları yorumladı.

Karahasanoğlu, Milliyetçi bir çizgide yayın yaptığını iddia eden Yeni Çağ gazetesinin yayınladığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alan skandal karikatüre sert tepki gösterdi.

Skandal karikatürde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden fazla gösterildiğini belirten Karahasanoğlu bunun böyle olmadığını anlattı.

Karahasanoğlu Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin 58 Milyar Lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 11 Milyar Lira olduğunu belirtti.

Karahasanoğlu şöyle konuştu;

"Yeniçağ gazetesinin hemen sol alt köşesinde birinci sayfasında bir karikatür var. Milliyetçi ülkücü geçinen bu ülkede muhafazakar geçinen müslüman'ım diyen ve böyle kendisini takdim eden ve şu an itibariyle de İyi Parti’nin içerisinde milletvekili olan Ahmet Çelik’in sahipliğindeki Yeniçağ gazetesinde bir karikatür. Şimdi buna ahlaksızlık mı diyelim? Riyakarlık sahtekarlık mı? O iddada bulunduğunuz milliyetçiliği ülkücülüğü tümüyle reddeder edildiğinin bir ispat belgesi mi diyelim?

Diyanet İşleri Başkanı’ndan bahsediyor. Bakınca yanlış bir iş yapan genelde Hürriyet'te şurada burada. Bu tarz şeyler oluyor ama buradaki çizgi artık Diyanet'i sembol ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı resmen bizim Müslümanların temsilcisi noktasında olan Atatürkçülük iddiasındaysalar, Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kastediyor. Diyor ki “Ya kardeşim doktor açığı var. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi şu kadarcık” diyor, o kadarcık mı? Ben söyleyeyim.

2020 yılının Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini söylüyorum. eğer İyi Partililer okumadıysalar bakmadıysalar, Millet Meclisi'nde temsilcileri var. 40 tane 50 tane milletvekilleri var. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 58 milyar lira. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ne kadar? 11, yani beşte biri beşte biri olduğu halde Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini bu kadar gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi boyunu kat kat aşmış, böyle gösteriyorlar. Evet bazı şeyler abartılır ama gerçeklerle böyle oynanmaz. Şu kadar gösterirsin. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesini de birazcık ona yakın gösterirsiniz. Anlarım sanattır derim ama gerçekte oynayamazsın. Sahtekarlık yapamazsın. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden daha fazla olduğu halde almış gibi gösteremezsin. Aynı şeyi eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı için geçerli. 125 milyar yani Diyanet’in 10 katı 12 katı. Geliyorum yargıya... Yargı da gene aynı şekilde 18 milyar yargının bütçesi. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 11 milyar. Kültür, sanatın da siz bütçeyi ayarlayın artık yani 10 tane tiyatro ya Ali Poyrazoğlu'nun dan bilmem Ferhan Şensoy’a yardım edeceksiniz diye herhalde Türkiye'deki 83 milyonun vergileriyle de bunları finanse edecek haliniz yok. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu bütçesi nereye gidiyor? derseniz, 11 milyar evet Sağlık Bakanlığı'ndan, eğitimden vs daha düşük ama 11 milyar çok büyük rakam diyorsanız 100 bin cami var bu ülkede 100 bin cami... İmamıyla, müezzini ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde selaları okumasıyla ezanları ile camii de bu olayları direnişi, operasyonları organize etmesiyle...”