Yeniçağ egemenliği sattı! Avrupa'nın sözcüsü oldular
Gezi finansörü Osman Kavala ile sokakları yakıp yıkan vandalların savunuculuğuna soyunan İP'in Yeniçağ gazetesi, Türk egemenliğine satarak Avrupa'nın sözcüsü oldu.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret." ifadeleri ile değerlendirdi.
İP'in Yeniçağ gazetesi de Gezici vandalları savunurken, Osman Kavala'nın dostları Avrupa Parlamentosu ile Almanya Dış İşleri Bakanlığı'nın sözcülüğüne soyundu.
Logosunda Mustafa Kemal'in, "Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır." sözlerine yer veren Yeniçağ, iç hukuk meselemizde Avrupa'nın sözcülüğüne soyunarak, Batı'nın "Kavala'yı derhal serbest bırakın." hadsizliğine sözcülük etti.