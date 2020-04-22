Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü 'paçavraları'nı bedavaya dağıtan CHP'li belediye işçisine kan ağlatıyor

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk olarak 10 Nisan gecesi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Belediyeye ait resmi araçlarla "paçavra" servisi

Bu durumu fırsat bilen CHP'li Cemil Deveci'nin başkanlığını yürüttüğü Atakum Belediyesi, resmi araçlarla bedava Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü "paçavra"larını dağıttı.

Vatandaşların tepkisini çeken rezalet sonrası belediyede bir skandal daha patlak verdi.

Ramazan öncesi işçiler mağdur edildi

İşçilerinin alın terini ödemeyerek bedavaya 'paçavra' dağıtmayı hizmet sanan CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, işçilere eksik maaş yatırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ziya Uzun, “Mübarek ramazan ayında İşçilere erzak veya maddi yardım yapılması gerekirken işçinin alın terini ödemeyen belediye başkanını kınıyorum. Ülkemizde baş gösteren kovid-19’a karşı işçi gecesini gündüzüne katarak risk altında büyük bir özveri ve gayretle çalışmaktadır.

İller Bankası’nda gelen aylık bütçesinde hiçbir kesilme olmamasına rağmen Başkan Deveci’nin bu tavrı çözüm odaklı değildir. Atakum Belediye Başkanından işçi arkadaşlarımız bu süreçte gösterdikleri çaba yaptıkları fedakârlığın karşılığını eksiksiz ödemesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.