yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük: 104 amiral ile Pensilvanya aynı hedefe birlikte gitmek istiyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“104 amiral 15 Temmuz’u savunan bir tutum içinde”

104 emekli amiralin skandal bildirisini değerlendiren Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, “Bildiriyi imzalayarak yayınlayan 104 amiral bir bakıma aslında 15 Temmuz darbesine destek vermiş oluyor ve o FETÖ hainleriyle bir bakıma birlikte hareket ettiklerini gösteriyor. 15 Temmuz’dan ders almamış olmalılar ki bugün çıkıp darbe imalı bildiri yayınlayabiliyorlar. 104 amiralin bildirisini kınıyor ve bu ülkede kim milletin iradesine karşı ihanet ediyorsa hepsini de lanetliyorum.” dedi.

“FETÖ’nün kirli oyunlarını Allah’ın izniyle hep bozduk”

FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin bekası bakımından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Hayati Küçük, “FETÖ ile mücadele eden bizim gibi insanlar bugüne kadar birçok sıkıntılarla karşılaştı. FETÖ’nün neden olduğu bütün sıkıntıları Allah’ın izniyle hep bertaraf ettik. Biz, FETÖ’nün oyunlarını bozdukça kirli emellerini birilerine mesajlar vermek suretiyle geri adım attırmaya çalışıyorlar. FETÖ’nün kirli oyunlarını bugüne kadar hep bozduk ve bozmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki FETÖ ile mücadeleyi ölümüne kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz”

FETÖ’nün bugüne kadar sürekli beddualarda bulunduğunu ve bütün beddualarının ise kendilerini vurduğuna belirten Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ’nün bedduaları kendilerini bütün sahnelerden silip yok etti. Teröristbaşının talimatıyla FETÖ, bu örgütle mücadele eden kişilere yönelik üçer kişilik ekipler kurmuşlar. Bu terör yapısıyla kim mücadele ediyorsa bu ekipler ona yönelik çeşitli algı çalışmaları, fişlemeler yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan ve devam eden bu mücadelede ölümüne savaşmayı sürdüreceğiz. Onların tehditleri, fişlemeleri bu örgütle mücadele edenler üzerinde asla bir olumsuz etkisi olmuyor, aksine mücadele ve kararlılık azmimizi daha da artıyor. Allah’tan başka hiç kimseden korkmayız, bunu herkes bilmeli.”

“Biden’ın desteğiyle FETÖ Türkiye ile barışmak istiyor”

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“167 ülkedeki durumunu düzeltme adına FETÖ, dünyaya ‘Bize ve kurumlarımıza dokunan yanar’ mesajını vermeye çalıştığını söyleyen Hayati Küçük, “FETÖ tarafından Biden’ın günlük olarak Türkiye ve gelişmeler konusunda bilgilendirildiğine dair bilgiler geliyor. Biden’ın desteğiyle FETÖ Türkiye ile barışmak istiyor ve bu yönde teröristbaşı mesajlar veriyor. Türkiye’nin bekasını bugün de yarın da tehdit eden bir terör örgütüyle barış yapması, anlaşmaya varması kesinlikle mümkün değildir. Böyle bir girişimde dahi bulunmak bu millete, bu ülkeye ihanettir. Terör örgütü FETÖ, Amerika’daki bazı senatörlere yine bazı farklı ülkelerdeki yetkili isimleri arayarak, ‘Türkiye’nin istekleri doğrultuda bu örgütün kurumlarına yönelik adım atmayın” şeklinde mesajlar verdiklerine dair bilgiler geliyor. 104 emekli amiralin bu hareketleriyle 15 Temmuz’u savunduklarını ve FETÖ’ye destek verdiklerini gösteriyor. Bir yandan bu amiraller bildiri yayınlarken terör örgütü FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak istiyor. Amirallerin hamlesini FETÖ destekli Biden’ın o sözlerinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.”