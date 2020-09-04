yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli: Yunanistan kendisini sazan balığı zannediyor
yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, “Yunanistan kendisini galiba sazan balığı zannediyor. Yunanistan’ın yanlış bir hareketi sonrasında Türkiye’nin tarihi gücünü hatırlar.” dedi.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
“Kaybeden taraf Yunanistan olur”
Türkiye’ye karşı bir yanlış hareketin yapılması sonucunda zararlı çıkan tarafın Yunanistan’ın olacağına dikkat çeken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, “Yunanistan kendisini galiba sazan balığı olarak zannediyor. Yunanistan’ın yanlış bir hareketi sonrasında Türkiye’nin tarihi gücünü hatırlar.” şeklinde konuştu.
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