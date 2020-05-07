yeniakit.com.tr’ye konuşan İhsan Elaçık'tan Gezi Parkı açıklaması: Atatürk ile Öcalan fotoğraflarının yan yana gelmesi övünülecek bir olaydır

Gezi olaylarına verdiği destek ile bilinen İhsan Eliaçık, yeniakit.com tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Gezi Parkı’nda Mustafa Kemal ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yan yana gelmesinde utanılacak biri durum olmadığını savunarak, “Tam tersi övünülecek ve gurur duyulacak bir olaydır.” dedi.

Yazar İhsan Eliaçık, yeniakit.com.tr canlı yayınında Gazeteci Mehmet Özmen’e açıklamalarda bulundu. Programda 2013 yılında yaşanan Gezi olaylarını destek verdiğini yineleyen Eliaçık, ‘Gezi eylemlerine baktığımız zaman orada PKK terör örgütü vardı, FETÖ vardı, DHKP-C vardı, orası hep yakıldı, yıkıldı, bu düşmanca bir tutum değil miydi devlete karşı? Orada Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları da asıldı, Bir pişmanlığınız, keşke olmasaydı dediğiniz bir nokta var mı? şeklindeki sorulara cevap verdi.

‘Atatürk ve Öcalan fotoğraflarının yan yana gelmesi övünülecek bir olaydır’

Eliaçık, “Öcalan’ın fotoğrafları Atatürk’ün fotoğrafları ile yan yana duruyordu. Bizim durduğumuz yerde mescit vardı. Biz oraya mescit açmıştık. Gelen giden namaz kılıyordu. Biz de flamalarla bayraklarla orada duruyorduk. Onun karşısında da HDP çevreleri, onlardan oluşan gençler vardı halay çekiyorlardı. Onun arka tarafında da ulusalcı gençler vardı. Birisi Atatürk bayrağı, diğeri Öcalan bayrağı ile zaman zaman görünüyorlardı. Bence bu utanılacak bir duru değil. Suçluluk hissedilecek bir durum da değil. Tam tersi övünülecek ve gurur duyulacak bir olaydır.” dedi. Sözlerini sürdüren Eliaçık, "Gezi Parkı Türkiye’yi aşan bir olaydır. Hatta Gezi Parkı olup biten olaylar o anki Türkiye’nin 50 yıl ilerisini temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nu neden eleştirdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir dönem yaptığı “İstanbul’u sel bastı yat tatilinden vazgeçmedi. Deprem oldu kayak tatilinden vazgeçmedi. Oysa böyle ani gelişmelerde tatller iptal edilmeli. Aile fotoğrafı verilecek çok güzel anlar da vardır. Halk Ekrem İmamoğlu’na değil, o bize alışacak” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Eliaçık, “Ben iktidarlara mesafeli duran birisiyim. Yıllarca iktidardakileri, iktidar belediyelerini eleştirdim. Cumhurbaşkanının kendisine de eleştiriler yönelttim. Onun için mahkemelerde yargılandım Bu doğaldır. Aynı şey İBB için de geçerlidir. Orada gördüğüm şeyler o an için yanlış gördüm. Daha dikkatli olmasını istediğimden dolayı halkın bir belediye başkanına değil, belediye başkanının halka alışması gerektiğini ifade eden cümleler kullandım. İmamoğlu, bu açıdan şu ana kadar İBB belediye başkanları içerisinde dah önceki iktidar belediyelerinden farklı bir profil çiziyor. Klasik CHP profilini biraz daha aşıyor. Ben onun başarılı olmasını istiyorum. Dinler arasına mesafe koymuyor. Gidip camide Kur’an okumaktan çekinmiyor.” İfadelerini kullandı.