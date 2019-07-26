Yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP'li Başkan da aynı bahaneyi öne sürdü! ‘Bankamatik memurları çıkarılıyor’

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bin 750 çalışanın işine son verdi. MHP tarafından, işçilerin hukuksuzca çıkartıldığı ifade edilirken buna karşın Başkan Karalar, 'Çıkardığımız işçiler bankamatik memuruydu." iddiasını öne sürmüştü.

'Biz hiçbir parti ile ittifak yapmadık'

MHP'li yöneticiler Zeydan Karalar'ın İP'li ve HDP'li işçileri belediyeye alabilmek için kadro boşalttığını söylerken, yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP Adana İl Eşbaşkanı Mehmet Mahsun Eriğ, "Bu konularda görüş bildirmeyeceğiz ama net bir şey söyleyeyim ki iddialar asılsız. Biz hiçbir partiyle ittifak yapmadık." dedi.

'Bankamatikçiler Silopi'de de varsa çıkartılmalı'

HDP olarak hiçbir insanın işsiz kalmasından yana olmadıklarını belirten Eriğ, şunları söyledi:

"Bankamatikçiler çıkartılıyorsa değil Adana’da, İstanbul’da da, Silopi’de de çıkartılmalı. Çünkü bu bir suçtur. Bankamatikçi ne demek? Aslında savcı bununla ilgilenmeli. Bunun dışındaki işten çıkarmaları biz tasvip etmeyiz. Haksız yere çıkarılan bir işçinin yerine bir HDP’li üye yazılırsa biz ona da müsaade etmeyiz. Kim o günahı alıyorsa alsın, biz almayız."

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'AKP ve MHP'nin geriletilmesi politikasını izledik'

"Biz hiçbir parti ile ittifak yapmadık ama AKP ve MHP’nin Türkiye için geriletilmesi politikasını izledik." ifadesini kullanan Eriğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna illa bir isim verilmesi gerekiyorsa bunun ismi politik çizgidir. Süreçle alakalı politik bir davranış biçimidir. Seçim döneminde her mahallede toplantılarımız oldu. Güvenlik kuvvetlerimiz, yayınlarımız her şey mevcuttur. Demişiz ki, 'AKP ve MHP dışında kalan serbestlik var ama AKP ve MHP’ye bizim tabanımızdan oy verilmesini istemiyoruz, uygun bulmuyoruz. Kesinlikle Adana'daki istihdam politikamız nettir, istihdam diye bir sorunumuz yoktur, işten çıkarmalara karşıyız. İttifakımız yok ve biz sadece AKP ve MHP’yi gerilettik."

Eriğ, 31 Mart öncesinde şunu söylemişti: Demokrasi güçleriyle ortaklaşılan adaylarla bu sürece cevap olmaya çalıştık

Adana Eşbaşkanı Eriğ, 31 Mart seçimleri öncesinde Mezopotamya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"AKP-MHP faşizmine karşı Adana Demokrasi Güç Birliği adı altında bir yapı oluşturup, yerel yönetimlere hazırlanmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Gelinen noktada tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşarak üzerinde mutabık kalacağı adaylarla seçime birlikte hazırlanmak görüşü ön plana çıktı. Biz bu temelde demokrasi güçleriyle birlikte HDP olarak büyükşehirde ve merkezi ilçelerde belediye başkan adaylarını belirlemedik. Demokrasi güçleriyle ortaklaşılan adaylarla bu sürece cevap olmaya çalıştık."