Yeniakit.com.tr'den kaçamadı! Trolü bulduk

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"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idare ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) günlerce uyarısı yapılan kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almayınca sıfır çekerek sınıfta kaldı.

Yollarda esareti yaşayan İstanbullular, rezilliğe tepki gösterdi. İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile karda evlerine ulaşmak için mücadele eden vatandaşları trollükle suçladı.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Ongun yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." dedi.

Trollük yaparken iş üzerinde enselendi

'Tarafsız habercilik' maskesiyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürütülen karanlık algı operasyonlarına çanak tutan FOX TV'nin muhabiri Gülşah İnce, trollük yaparken iş üzerinde enselendi.

Mega kentte yollarda esareti yaşayan İstanbulluların aklıyla alay eden İnce, "İşe gidiyorum. E5, Caddeler, sahil açık. TEM ve Kuzey M. otoyolu en sorunlu bölgeler. İstanbul havalimani ve çevresi çetin bir hava koşuluyla sınav veriyor doğası gereği. Kriz masası diye gelenler Atatürk Havalimanina iniyor. Siyasetten rant devşiren 'gazeteciler' göz dolduruyor" ifadelerini kullandı.