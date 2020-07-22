yeniakit.com.tr gündeme getirdi Ankara metrosunda klimalar yeniden açıldı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'nin gündeme getirdiği klimasız ortamlarda seyahat sorunu haberi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün itibari ile metrolarla diğer toplu ulaşım araçlarında klimaları çalıştırmaya başladı.

Belediye tarafından metroda sıklıkla yapılan anonslarda, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla toplu taşıma araçlarımızda klimalar bugün itibari ile yeniden çalıştırılmaya başladı. Sistemimiz içerideki havayı değil, dışarıdan temiz havayı kullanmaktadır." denildi. 22 Temmuz'a kadar camı açılmayan ve kliması olmayan metrolarda yolculuk yapan vatandaşlar, "Madem böyle bir sistem vardı, neden ilk günden beri kullanılmadı?" diye sordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi klimaları koronavirüs tedbirleri kapsamında devre dışı bıraktığını söylemişti.