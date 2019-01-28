Yeniakit.com.tr esnafa mikrofon uzattı: Küçük esnaf silindi

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Yeniakit.com.tr ekibi bugün Ankara Dikimevi'nde rastgele bir cadde seçerek esnafın kapısını çaldı. Ekibimiz onlara mikrofon uzatarak işlerinin son durumu hakkında sorular yöneltti.

Münzeviler caddesinde pastane işleten Mahir Daldallı, işlerinin son dönemde kötü gittiğini belirtirken, sorumuza, "Küçük esnaf yapılan ve geri çekilmeyen son zamlarla birlikte silindi" diyerek cevap verdi.

Küçük işletmeler işçi çıkartıyor

Mikrofon uzattığımız restaurant işletmecisi Hasan Kartal ise işlerindeki düşüş sebebi ile çalışanları çıkartmak zorunda kaldıklarını vurgularken "Kazancımız aynı değil. Aynı olsa bile maliyet olarak kullandığımız hemen herşeye zam gelmesinden dolayı yine kar edemiyoruz ve küçülmeye gidiyoruz. Geçtiğimiz ay bir çalışan arkadaşımızı daha işten çıkartmak zorunda kaldık. Böyle giderse mecburen işçilerimizin sayısını azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Yine bir başka restaurant işletmecisi Burak Yiğit de şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda piyasadaki durum haddinden fazla kötü. Müşterilerimizde ciddi bir azalma var. 8 kişi kadar arkadaşımızla çalıştığımız günler de vardı. Şu anda ise 4 kişiyiz. İşlerimiz gerçekten çok düşük olduğu için ister istemez çalışanlarımızı çıkartmak zorunda kalıyoruz"