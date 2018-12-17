yeniakit.com.tr ailesi yemekli toplantıda bir arada

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 2018 yılının değerlendirmesini yapmak üzere internet mecrasında “İnananların yüz akı” olan Yeniakit.com.tr ekibiyle toplantı gerçekleştirdi.

Medyanın her alanında 2018'e damga vurduk

İstanbul Bağcılar’daki Şirazen Döner’de gerçekleşen yemekli toplantıda Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Can Karahasanoğlu, site yetkilileri, yazarları ve editörleri bir araya geldi. 2018 yılının değerlendirmesinin yapıldığı, yeni hedeflerin konuşulduğu toplantıda Mustafa Karahasanoğlu, Akit’in gazete ve televizyon alanında olduğu gibi internet mecrasında da 2018’e damga vurduğunu ifade etti. En hassas noktalarının doğru habercilik olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “Yanlışa düşmemek, kul hakkına girmemek için gerekirse kılı kırk yarmamız gerekiyor. Akit olarak 1993’ten beri yer aldığımız medya sahasında öncelikli kriterimiz hep bu olmuştur. Hakkı üstün tutacak, halkı bilgilendirecek, şer odaklarının algı operasyonlarını deşifre edecek ve azimli çalışma tempomuzu her daim artıracağız.” dedi.

Karahasanoğlu, çabalarından dolayı Yeniakit.com.tr’nin yetkilileri, yazarları ve editörlerini kutlayarak, yeni dönemde de kendilerinden üstün gayret beklediklerini kaydetti.

Başarı çıtası daha da yükselecek

Ahmet Can Karahasanoğlu ise ekip arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmada, Yeniakit.com.tr’nin özgün, hızlı ve kuşatıcı haberleriyle Türkiye’nin en iyi haber siteleri arasına yükseldiğini vurgulayarak, 2019 yılında başarı çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi. Yeni projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, sitenin yazar ve ediörleri de başarı grafiğinin yükselmesi noktasında fikirlerini beyan etti.