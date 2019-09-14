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Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı devam eden, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 61'i tamamlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:39
Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda, Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mevcut yolu kısaltacak tünel çalışmalarının sürdürüldüğü Maçka ilçesindeki Karayolları Şantiyesi'ni ziyaret etti. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş'tan bilgi aldı.

Tünel inşaatının yapımında yüzde 61 seviyesine ulaşıldığını belirten Bayramçavuş, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getirdi. Vali Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:39
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Doğu Karadeniz
  4. Orta Doğu
  5. İran
  6. Yeni Zigana Tüneli

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