Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94’ü tamamlandı

Yeni Zigana Tüneli projesinde yüzde 94 oranında kazı çalışması tamamlandı. Tünel devreye girdiğinde Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1.5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.



Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergâhta yapımı devam eden Zigana Tünel’inin inşaatında sona yaklaşıldı. Trabzon Limanı’nı Orta Anadolu’ya bağlayacak tünelin inşaatında yüzde 94 oranında kazı destekleme seviyesine gelindi. Işığın görünmesine ise az kaldı.

Ulaşım kolaylaşacak

Dünyanın 3’üncü, Avrupa’nın en uzunu olacak tünelin Trabzon ile Gümüşhane arası mesafeyi 1.5 saatten 40 dakikaya indireceği öngörülüyor.



İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1’inci Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2’nci Zigana Tüneli’nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016’da, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanmıştı. Çalışmalara hız verildi.



Yeni Zigana Tüneli’nin faaliyete geçmesiyle sürücüleri korkutan keskin virajlar ile rampalar ortadan kalkacak. Daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak.

Klima gibi çalışacak

Tünelin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgârdan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sayede şaftın içerisine yağmur ve kar girmeyecek.