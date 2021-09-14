  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ilimizin valiliğinden flaş uyarı: Tedbirli olun!
ASELSAN'dan Avrupa ülkesine yeni ihracat
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı
Dünya Yeni Zelanda'nın ismi değişiyor! İmza kampanyası başlatıldı
Dünya

Yeni Zelanda'nın ismi değişiyor! İmza kampanyası başlatıldı

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda yer alan Maori Partisi, ülke isminin değiştirilmesi konusunda imza kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 17:38:00 -
Yeni Zelanda'nın ismi değişiyor! İmza kampanyası başlatıldı

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı.

Maori Partisi, Yeni Zelanda isminin Flemenkçe olduğunu belirtilerek yerli dilinde ‘Kuzey Adası' anlamına gelen Aotearoa olması gerektiğini ifade etti.

Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Māori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.” ifadelerine yer verdi.

Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda ‘haka' dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay