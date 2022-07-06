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Dünya Yeni Zelandalı Müslümandan duygulandıran hareket! Şehid eşi için yapacak
Dünya

Yeni Zelandalı Müslümandan duygulandıran hareket! Şehid eşi için yapacak

Yeni Zelandalı Müslüman Farid Ahmed, bu yıl Christchurch'teki terör saldırısında kahramanca hayatını kaybeden eşi adına hac yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 20:07:00 - 2022-07-06 20:18:01
Yeni Zelandalı Müslümandan duygulandıran hareket! Şehid eşi için yapacak

Terörist Brenton Tarrant'ın saldırısı sırasında, Farid’in eşi Hüsna, el-Nur Camii'nde ateş altında kalan çocukları kurtarmak için acele camiye koşmuş ve yakın mesafeden vurularak şehit edilmişti.

“Onu kalbimde taşıyorum”

Ahmed, trajediden sonra karısının hayatına adanmış bir kitap yazdı ve onun kahramanlığıyla ilgili bir hikayeyle tüm dünyayı dolaştı. Covid-19 nedeni ile Hac ibadeti için kapatılan Arabistan yeniden yurtdışından hacılara Hac ibadeti için izin verdi ve Farid sonunda merhum eşi adına Hac gerçekleştirebilecek. Farid, “Her Haccı düşündüğümde onu düşünüyorum, onu kalbimde taşıyorum” dedi.

Kaynak: Doğruhaber

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