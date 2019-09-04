Yeni Zelanda’da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı Yeni Zelanda’da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeni Zelanda’da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’ndaki Rotorua kenti yakınlarında 27 turistin bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. Çoğunluğu Çinli turistlerin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.

Polisin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Konsolosluğu aracılığıyla Çinli turistlerin aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi.

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