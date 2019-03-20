Yeni Zelanda'da ölenler için saygı duruşu

Yerel basında çıkan haberlere göre Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirdi.

Terör saldırısının ardından dünya liderlerinin sosyal medya konusunda "topluca hareket etmesini" gerektiren meseleler olduğuna işaret eden Ardern, "sosyal medyada karşılaşılan bazı sorunların vaka bazında çözülemeyeceğini" kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı, "Bu sadece Yeni Zelanda'nın meselesi değil. Gerçek şu ki sosyal medya platformları, şiddeti teşvik etmek ve yaymak için kullanıldı. Gereken şey, hepimizin bir cephede birleşmesi." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.