Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin Türkiye rotası ortaya çıktı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıktı.

Terörist İzmir Selçuk'ta Efes ve Meryem Ana Evi'ne gitti. Çeşme Kalesi'ni inceledi. Kayıt sistemi ve kamerası olmayan pansiyonlarda kaldı. Teröristin ayrıca Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne gittiği ve Tokat'ta iki gün kaldığı da tespit edildi. Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmet'in emri ile Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu biliniyor. Terörist Brenton Tarrant Türkiye'de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara'ya gitti. Terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye seyahati boyunca kimlerle irtibatta olduğu araştırılıyor.

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