Yeni Zelanda’da 2 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Yeni Zelanda’da yurt dışından gelen 2 kişide korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Yeni Zelanda’da 2 yeni korona virüs vakası görüldüğü bildirildi. Korona virüs görülenlerin yakın zamanda Hindistan ve Pakistan’dan geldiğini açıklayan sağlık yetkilileri, yurt dışından gelen herkesin karantinaya alınmasından dolayı virüsün kimseye bulaşmadığını ifade etti.

Nüfusu yaklaşık 5 milyon olan ülkede, şuanda yalnızca 9 aktif vaka bulunuyor. Bugüne kadar bin 513 korona virüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda’da hastalardan bin 482’si iyileşirken, 22’si hayatını kaybetti.

Tayland’da yurt dışı kaynaklı 3 yeni vaka görüldü

Öte yandan, 28 gündür yerel kaynaklı korona virüs vakasının görülmediği Tayland’da da yurt dışı bağlantılı 3 kişide korona virüs tespit edildiği belirtildi. Hindistan’dan dönen Taylandlıların karantinaya alındığı ifade edildi. İlk vakanın 13 Ocak’ta bildirildiği yaklaşık 70 milyon nüfuslu Tayland’da 3 bin 151 vaka kayıtlara geçerken, 58 kişi de salgında hayatını kaybetti. Korona virüsle başarılı bir mücadeleye imza atan ülkede, hastalardan 3 bin 22’si tedavi edildi.