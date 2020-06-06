  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni koronavirüs vakası yok

Yeni Zelanda'da aktif 1 koronavirüs vakası kaldı. Ülkede 15 gündür yeni teşhis konmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 06:09:00 -
Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni koronavirüs vakası yok

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece 1 aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.

Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı