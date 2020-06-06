Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni koronavirüs vakası yok

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece 1 aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.

Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.