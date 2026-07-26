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Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

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Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt’a 3-0 mağlup oldu.

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Foto - Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk sınavından yenilgiyle ayrıldı.

#2
Foto - Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena'da oynadı. Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakada as oyuncularının daha çok olduğu kadroya görev verdi. Tekke, ikinci yarı takımının tamamını değiştirerek Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouri, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu'yu sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

#3
Foto - Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak 45 dakika görev yaptı. İyi bir performans ortaya koyan ve gollere katkı sağlayan Can Uzun, devre arasında Samet Akaydin ile formasını değiştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, sezona 3-0'lık yenilgiyle başladı. Kampta üç hazırlık maçı oynayacak Karadeniz ekibi, 30 Temmuz'da Al Sadd ile ikinci karşılaşmasını oynayacak.

#4
Foto - Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında yasağa rağmen bazı taraftarlar saha kenarından karşılaşmayı izledi. Bordo-mavili kulüp, genel güvenlik tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynayacağını açıklamıştı. Buna rağmen sahanın görüldüğü bazı yerlerden taraftarların karşılaşmayı takip ettikleri gözlendi. Trabzonspor'un diğer iki karşılaşmasının ise seyircili yapılacağı belirtildi.

#5
Foto - Kötü başlangıç! Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ile Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

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