  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı LGS tercihinde son saatler! MEB'den kritik uyarı: Süre yarın 17.00'de doluyor Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar.... 'Lozanda, Hilafeti ve Şeriatı Kaldırma Sözü Verildi!' 20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak Hem Mustafa Kemal’in partisini böldü hem de Anıtkabir’e koştu! Atatürk’ten başka sermayeleri yok Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü Şehidlere saygısızlık eden general kim? Ali Karahasanoğlu deşifre etti
Gündem AKOM'dan yeni uyarı: Sıcaklık 10 derece birden artacak, nem yüzde 80’i görecek
Gündem

AKOM'dan yeni uyarı: Sıcaklık 10 derece birden artacak, nem yüzde 80’i görecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AKOM'dan yeni uyarı: Sıcaklık 10 derece birden artacak, nem yüzde 80’i görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), serin ve yağışlı havanın etkisini kaybettiğini, kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 28 ila 32 dereye yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgeyi bugünden itibaren terk edeceğini duyurdu.

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları gün içinde hızla yükselirken, kentte hafta boyunca sıcak ve açık bir hava etkili olacak.

Raporda, sıcaklıkların bugünden itibaren 6 ila 8 derece artış göstererek hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredeceği belirtildi. Gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

NEM ORANI YÜZDE 80’İ GÖRECEK

AKOM'un tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 27 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor.

EN SICAK SAATLERE DİKKAT

Rapora göre, 27 Temmuz Pazartesi gününden 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Yetkililer, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23