AKOM'dan yeni uyarı: Sıcaklık 10 derece birden artacak, nem yüzde 80’i görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgeyi bugünden itibaren terk edeceğini duyurdu.

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları gün içinde hızla yükselirken, kentte hafta boyunca sıcak ve açık bir hava etkili olacak.

Raporda, sıcaklıkların bugünden itibaren 6 ila 8 derece artış göstererek hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredeceği belirtildi. Gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

NEM ORANI YÜZDE 80’İ GÖRECEK

AKOM'un tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 27 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor.

EN SICAK SAATLERE DİKKAT

Rapora göre, 27 Temmuz Pazartesi gününden 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Yetkililer, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.