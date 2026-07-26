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Dünya Hamaney sırra kadem bastı: Dünyayla irtibatını kesti!
Dünya

Hamaney sırra kadem bastı: Dünyayla irtibatını kesti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hamaney sırra kadem bastı: Dünyayla irtibatını kesti!

İran lideri Mücteba Hamaney'in "özel nedenlerden ötürü" kimseyle temas kurmadığı açıklandı. Kayınpederi Haddad Adil’in yaptığı muğlak açıklama, ülkedeki belirsizlikleri ve Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Peki Hamaney'in sağlık durumu nasıl?

İran lideri Mücteba Hamaney'in "bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığı" iddia edildi.

Hamaney’in kayınpederi Gulamali Haddad Adil, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ILNA) konuştu.

Adil, Hamaney'in "bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığını" söyledi.

İran lideri Hamaney’in her yönüyle babasına benzediğini belirten Adil, İran liderinin sağlığıyla ilgili soru işaretlerine atıf yaparak, "İnşallah sağlığı yerinde." ifadesini kullandı.

EN SON TRUMP'I SERT ELEŞTİRMİŞTİ

İran dini Lideri Mücteba Hamaney en son, "Mutabakatın ihlal edilmesi, ABD Başkanı Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı." açıklamasında bulunmuştu. 

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Yorumlar

Anar Gasanov

Biz de yedik Hamaneyi yasiyor yalanini
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